Kartallar yuvasına güveniyor

Şampiyonluk için 8’de 8 hedefi koyan Beşiktaş bu maçların 5’ini Vodafone Park’ta oynayacak

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için 8'de 8 hedefi koyan siyah-beyazlıların en büyük güvencesi bu maçların 5'ini Vodafone Park'ta oynayacak olması. İç sahadaki maçlara 3 puandan 15 puan yazan Kara Kartallar, Akhisar, G.Saray ve Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacakları maçları da kazanmak için yüksek motivasyona ihtiyaç duyuyor.

İlk yarıda bu üç takımdan sadece Akhisar'a puan kaptıran Beşiktaş; G.Saray ve Osmanlıspor'u farklı geçmişti. Şampiyonluk motivasyonunun oyuncular üzerinde yapacağı pozitif etki ile Akhisar ve Osmanlı deplasmanlarından mutlaka 3 puan ile döneceklerine inanan Kartal'da tek hedef kalan virajları kazasız dönebilmek.