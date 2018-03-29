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    29 Mart 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Kartallar yuvasına güveniyor

    Kartallar yuvasına güveniyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Şampiyonluk için 8’de 8 hedefi koyan bu maçların 5’ini ’ta oynayacak

    Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için 8'de 8 hedefi koyan siyah-beyazlıların en büyük güvencesi bu maçların 5'ini 'ta oynayacak olması. İç sahadaki maçlara 3 puandan 15 puan yazan Kara Kartallar, Akhisar, G.Saray ve Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacakları maçları da kazanmak için yüksek motivasyona ihtiyaç duyuyor.

    İlk yarıda bu üç takımdan sadece Akhisar'a puan kaptıran ; G.Saray ve Osmanlıspor'u farklı geçmişti. Şampiyonluk motivasyonunun oyuncular üzerinde yapacağı pozitif etki ile Akhisar ve Osmanlı deplasmanlarından mutlaka 3 puan ile döneceklerine inanan Kartal'da tek hedef kalan virajları kazasız dönebilmek.

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