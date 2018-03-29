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    29 Mart 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    İspanyol futbolcudan Beşiktaş'a gönderme!

    İspanyol futbolcudan Beşiktaşa gönderme!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    son 16 turunda ile eşleşen 'nın İspanyol sol beki , taraftarlarını sinirlendirecek açıklamalar yaptı.

    son 16 turunda ile karşılaşacak olan 'nın sol beki , taraftarlarını sinirlendirecek açıklamalar geldi.

    Önümüzdeki hafta Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak maç öncesi Bild'e konuşan Escudero, kendi taraftarlarının Beşiktaşlılardan daha ateşli olduğunu savunarak şu sözleri kullandı:

    "Eğer Bayern Münih için Beşiktaş bir cehennemse onlara gerçek cehennemi Sevilla'ya geldiklerinde göstereceğiz. Gerilim ve baskı maça kadar her daim yüksek olacak."

    Sevilla ile Bayern Münih arasındaki çeyrek final mücadelesi 3 Nisan Salı günü oynanacak.

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