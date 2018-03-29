İspanyol futbolcudan Beşiktaşa gönderme!

29 Mart 2018, Perşembe
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Önümüzdeki hafta Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak maç öncesi Bild'e konuşan Escudero, kendi taraftarlarının Beşiktaşlılardan daha ateşli olduğunu savunarak şu sözleri kullandı:
"Eğer Bayern Münih için Beşiktaş bir cehennemse onlara gerçek cehennemi Sevilla'ya geldiklerinde göstereceğiz. Gerilim ve baskı maça kadar her daim yüksek olacak."
Sevilla ile Bayern Münih arasındaki çeyrek final mücadelesi 3 Nisan Salı günü oynanacak.
İspanyol futbolcudan Beşiktaş'a gönderme!
Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen Sevilla'nın İspanyol sol beki Sergio Escudero, Beşiktaş taraftarlarını sinirlendirecek açıklamalar yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile karşılaşacak olan Sevilla'nın sol beki Sergio Escudero, Beşiktaş taraftarlarını sinirlendirecek açıklamalar geldi.
Önümüzdeki hafta Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak maç öncesi Bild'e konuşan Escudero, kendi taraftarlarının Beşiktaşlılardan daha ateşli olduğunu savunarak şu sözleri kullandı:
"Eğer Bayern Münih için Beşiktaş bir cehennemse onlara gerçek cehennemi Sevilla'ya geldiklerinde göstereceğiz. Gerilim ve baskı maça kadar her daim yüksek olacak."
Sevilla ile Bayern Münih arasındaki çeyrek final mücadelesi 3 Nisan Salı günü oynanacak.
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