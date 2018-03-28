Ryan Babel büyüledi

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızının, Portekiz maçında attığı gol ve ortaya koyduğu performans teknik heyetin yüzünü güldürdü

Siyah-beyazlıların Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sadece Beşiktaş'ta değil, milli takımdaki performansıyla da alkış topladı. Portakallar'ın Portekiz'i 3-0 yendiği maçta harika bir kafa golü atan deneyimli futbolcu sergilediği oyun da büyük övgü aldı. Daha önce Babel'in milli takımda forvet oynaması gerektiğini öne süren Hollanda'nın AD gazetesi, yıldız futbolcunun Portekiz önündeki performansı sonrası bu görüşünde ne kadar haklı çıktığını ve Babel'in Hollanda'nın gol yükünü taşıyacak isim olabileceğini yazdı. İsviçre'nin Cenevre kentinde oynanan karşılaşmada siyah beyazlıların diğer yıldızı Ricardo Quaresma da ilk 11'de başladı ve 55 dakika Portekiz formasını giydi ancak etkili olamadı.