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    27 Mart 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları

    Beşiktaşta Alanyaspor maçı hazırlıkları
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    , 'in 27'nci haftasında ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    Yoğun sağanak yağmur altında basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı.

    Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    Antrenmana milli takımlarda olan Babel, Talisca, Vida, Tosic, Medel, Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy ve Alpay Çelebi katılmadı.
    Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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