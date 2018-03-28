Atibaya sezon sonu görüşelim

Beşiktaş yönetimi, Kanadalı yıldız Atiba ile ilgili sürpriz bir karar aldı.

Siyah-beyazlı yetkililer, tecrübeli oyuncunun İstanbul'a gelen ve görüşme talebinde bulunan menajeri Niclas Jenssen'e, "Şu an için tüm transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraktık" yanıtını verdi. Jenssen'in, "İlgilenen bazı takımlar var" sözlerine ise siyah-beyazlılar, "Bizim cevabımız net, Atiba bizimle kalmak istiyorsa sezon sonuna kadar beklemeli" cevabı verildi. G.Saray ile Atiba arasında çıkan dedikoduların menajeri Jenssen tarafından yayıldığı iddiası da bu şekilde güçlenmiş oldu.