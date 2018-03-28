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    28 Mart 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    "Atiba'ya sezon sonu görüşelim"

    Atibaya sezon sonu görüşelim
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    yönetimi, Kanadalı yıldız ile ilgili sürpriz bir karar aldı.

    Siyah-beyazlı yetkililer, tecrübeli oyuncunun İstanbul'a gelen ve görüşme talebinde bulunan menajeri Niclas Jenssen'e, "Şu an için tüm transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraktık" yanıtını verdi. Jenssen'in, "İlgilenen bazı takımlar var" sözlerine ise siyah-beyazlılar, "Bizim cevabımız net, bizimle kalmak istiyorsa sezon sonuna kadar beklemeli" cevabı verildi. G.Saray ile Atiba arasında çıkan dedikoduların menajeri Jenssen tarafından yayıldığı iddiası da bu şekilde güçlenmiş oldu.

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