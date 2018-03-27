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    27 Mart 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Larin forma istiyor

    Larin forma istiyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    'ın genç forveti , MLS'in sitesine açıklamalarda bulundu.

    Larin, "Atiba, transferimi daha kolay hale getirdi. Umuyorum ki 'ta oynama şansı bulabilirim. Önümüzde çok önemli maçlar var. Her maçı kazanacağımızdan emin olmalıyız. Umarım tekrar şampiyon olabiliriz" dedi.

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