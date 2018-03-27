Larin forma istiyor

Beşiktaş'ın genç forveti Cyle Larin, MLS'in sitesine açıklamalarda bulundu.

Larin, "Atiba, transferimi daha kolay hale getirdi. Umuyorum ki Beşiktaş'ta oynama şansı bulabilirim. Önümüzde çok önemli maçlar var. Her maçı kazanacağımızdan emin olmalıyız. Umarım tekrar şampiyon olabiliriz" dedi.