27 Mart 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Larin forma istiyor
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Beşiktaş'ın genç forveti Cyle Larin, MLS'in sitesine açıklamalarda bulundu.
Larin, "Atiba, transferimi daha kolay hale getirdi. Umuyorum ki Beşiktaş'ta oynama şansı bulabilirim. Önümüzde çok önemli maçlar var. Her maçı kazanacağımızdan emin olmalıyız. Umarım tekrar şampiyon olabiliriz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ