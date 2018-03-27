Babel attı, Hollanda farka gitti

Hollanda Milli Takımı, hazırlık maçında son Avrupa şampiyonu (EURO 2016) Portekiz'i 3-0 mağlup etti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde oynanan maçta son Avrupa şampiyonu Portekiz karşısında mücadeleye iyi başlayan Hollanda, 11. dakikada Memphis Depay'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Hollanda, 32. dakikada Beşiktaş'ta forma giyen Ryan Babel'in kafa golüyle skoru 2-0'a taşıdı. 45+2. dakikada da Virgil van Dijk'in attığı golle Hollanda, Portekiz'i 3-0 gibi farklı bir skorla yendi.

Portekiz'de Joao Cancelo 61. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, bu boşluktan faydalanan birkaç futbolsever sahaya girdi ve Cristiano Ronaldo'nun yanına gitti. Güvenlik görevlileri sahaya girenleri dışarıya çıkardı.

Beşiktaşlı futbolculardan Babel 84 dakika oynarken, Portekiz'de Ricardo Quaresma 55. dakikada yerini Gelson Martins'e bıraktı. Fenerbahçeli Luis Neto ise Portekiz Milli Takımı'nda 46. dakikada Rolando'nun yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan, eski Hollandalı golcü Patrick Kluivert'ın 18 yaşındaki oğlu Justin Kluivert, 78. dakikada Depay'ın yerine oyuna girerek A takımda ilk milli maçına çıktı.