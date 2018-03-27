Fikret Ormandan büyük atılım

Sponsorlarla yeniden masaya oturmaya başlayan Fikret Orman yeni dönem anlaşmaları için kesenin ağzını açmalarını talep etti

Süper Lig'de üst üste iki şampiyon olan bu sezon da Avrupa'da başarıdan başarıyla koşan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman harekete geçti. Sponsorlarla görüşmeler yapmaya başlayan Başkan Orman, yeni yapılacak olan anlaşmalar için geçmiş dönem rakamlarının üzerlerine çıkmak için tüm şartları zorluyor.

İlk etapta F.Bahçe'nin yılda 8.5 milyon euro, G.Saray'ın ise 10.9 milyon euro kazandığı forma tedarikçisine rakamın 12 milyon euro'ya çıkarılması talebinde bulunduğu ifade edilen Orman'ın; F.Bahçe ve G.Saray'ın 4'er milyon euro kazandıkları ortamda sırt sponsorluğu için anlaşmalı olunan firmaya da benzeri bir rakamın kendilerine ödenmesini istediği belirtildi.

F.Bahçe'nin 3.7, G.Saray'ın ise 2.5 milyon euro aldığı kol sponsoru konusunda da Orman'ın belirlediği rakam 4 milyon euro oldu. Fikret Orman'ın asıl hamlesi ise son bir haftada Katarlı yatırımcılarla yaptığı reklam görüşmeleri oldu. Gelecek sezon sonunda Vodafone'la bitecek olan (5 yıllık 29 milyon dolarlık göğüs reklamı) anlaşmanın yenilenmesi ayrı süre için için 45-50 milyon dolar düşündüğü ifade edildi.