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    27 Mart 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Fikret Orman'dan büyük atılım

    Fikret Ormandan büyük atılım
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Sponsorlarla yeniden masaya oturmaya başlayan yeni dönem anlaşmaları için kesenin ağzını açmalarını talep etti

    Süper Lig'de üst üste iki şampiyon olan bu sezon da Avrupa'da başarıdan başarıyla koşan 'ta Başkan Fikret Orman harekete geçti. Sponsorlarla görüşmeler yapmaya başlayan Başkan Orman, yeni yapılacak olan anlaşmalar için geçmiş dönem rakamlarının üzerlerine çıkmak için tüm şartları zorluyor.

    İlk etapta F.Bahçe'nin yılda 8.5 milyon euro, G.Saray'ın ise 10.9 milyon euro kazandığı forma tedarikçisine rakamın 12 milyon euro'ya çıkarılması talebinde bulunduğu ifade edilen Orman'ın; F.Bahçe ve G.Saray'ın 4'er milyon euro kazandıkları ortamda sırt sponsorluğu için anlaşmalı olunan firmaya da benzeri bir rakamın kendilerine ödenmesini istediği belirtildi.

    F.Bahçe'nin 3.7, G.Saray'ın ise 2.5 milyon euro aldığı kol sponsoru konusunda da Orman'ın belirlediği rakam 4 milyon euro oldu. 'ın asıl hamlesi ise son bir haftada Katarlı yatırımcılarla yaptığı reklam görüşmeleri oldu. Gelecek sezon sonunda Vodafone'la bitecek olan (5 yıllık 29 milyon dolarlık göğüs reklamı) anlaşmanın yenilenmesi ayrı süre için için 45-50 milyon dolar düşündüğü ifade edildi.

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