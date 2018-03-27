Kartal hız kesiyor

Geçen yıl ortalama atağa çıkma hızı 18.3, pas hızı ise 18.1 olan Beşiktaş’ta rakamlar Başakşehir maçında 14.9 ve 15.9’a kadar düştü

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i bu sezon en fazla rahatsız eden konu, takımının atağa çıkma ve pas hızının geçmişe oranla düşmesi oldu. Geçen yıl ortalama atağa çıkmaz hızı 18.3, pas hızı ise 18.1 olan Beşiktaş'ta bu rakam bazı maçlarda 20'yi bile geçmişti. 2-2 iten Fenerbahçe kupa maçında pas hızı 15.3'e, atak hızı ise 16.7'ye kadar geriledi.

Kaybedilen Başakşehir mücadelesinde ise atağa çıkma hızı 14.9'a, pas hızı ise 15.9'a kadar düştü. Güneş'in ilk amacı bu rakamları önce 18'ler seviyesine ardından da 20'ler seviyesine yeniden çekmek.