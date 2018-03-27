Beşiktaştan Bryan Idowu operasyonu

Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin, geçtiğimiz Cuma akşamı canlı olarak izlediği ve Polonya'nın Nijerya'ya 1-0 yenildiği maçta Bryan Idowu'uyu beğendi.

Keskin'in bu karşılaşmaya Polonya'dan Rafall Kurzawa ve Przemyslaw Frankowski'yi izlemek için gittiği ancak ev sahibinin iki kanat oyuncusunun da Keskin'i hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi.

Ancak Gökhan Keskin'in; Nijerya'nın sol bekinde oynayan ama asıl mevkisi sağ bek olan Bryan Idowu göze girdiği; Rusya'nın Amkar takımında oynayan 25 yaşındaki oyuncunun izleme listesine alındığı öğrenildi.