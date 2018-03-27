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    27 Mart 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan Bryan Idowu operasyonu

    Beşiktaştan Bryan Idowu operasyonu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin, geçtiğimiz Cuma akşamı canlı olarak izlediği ve Polonya'nın Nijerya'ya 1-0 yenildiği maçta 'uyu beğendi.

    Keskin'in bu karşılaşmaya Polonya'dan Rafall Kurzawa ve Przemyslaw Frankowski'yi izlemek için gittiği ancak ev sahibinin iki kanat oyuncusunun da Keskin'i hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi.

    Ancak Gökhan Keskin'in; Nijerya'nın sol bekinde oynayan ama asıl mevkisi sağ bek olan göze girdiği; Rusya'nın Amkar takımında oynayan 25 yaşındaki oyuncunun izleme listesine alındığı öğrenildi.

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