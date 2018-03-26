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    26 Mart 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan Anderson Talisca açıklaması

    Beşiktaştan Anderson Talisca açıklaması
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Kulübü İkinci Başkanı , Brezilyalı futbolcu Anderson 'nın Beşiktaş'ta kalmasını istediklerini söyledi.

    Kulübü İkinci Başkanı , Brezilyalı futbolcu Anderson 'nın Beşiktaş'ta kalmasını istediklerini söyledi.

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