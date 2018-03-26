Beşiktaştan Anderson Talisca açıklaması

26 Mart 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'tan Anderson Talisca açıklaması
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın Beşiktaş'ta kalmasını istediklerini söyledi.
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın Beşiktaş'ta kalmasını istediklerini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ