İşte Fikret Ormanın reddettiği o teklif

27 Mart 2018, Salı
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İşte Fikret Orman'ın reddettiği o teklif
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Devre arasında Cenk Tosun'u toplam 28 milyon euro'ya Everton'a satan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi.
Devre arasında Cenk Tosun'u toplam 28 milyon euro'ya Everton'a satan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi.
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