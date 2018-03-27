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    27 Mart 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    İşte Fikret Orman'ın reddettiği o teklif

    İşte Fikret Ormanın reddettiği o teklif
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Devre arasında 'u toplam 28 milyon euro'ya 'a satan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi.

    Devre arasında 'u toplam 28 milyon euro'ya 'a satan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi.

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