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    27 Mart 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Talisca'nın menajerinden Roma açıklaması

    Taliscanın menajerinden Roma açıklaması
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'nın menajeri Roma iddialarına yanıt verdi.

    Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Roma ile adı anılan sambacı için menajerinden açıklama geldi.

    Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Roma söylentileriyle ilgili İtalyan basınına açıklama yaptı.

    Roma ile bir görüşme yapmadığının altını çizen Leite, "Şu an Talisca'yla ilgili bir şey söyleyemem. Monchi ile Talisca hakkında konuşmadım." ifadelerini kullandı.

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