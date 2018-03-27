Taliscanın menajerinden Roma açıklaması

27 Mart 2018, Salı
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Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Roma söylentileriyle ilgili İtalyan basınına açıklama yaptı.
Roma ile bir görüşme yapmadığının altını çizen Leite, "Şu an Talisca'yla ilgili bir şey söyleyemem. Monchi ile Talisca hakkında konuşmadım." ifadelerini kullandı.
Talisca'nın menajerinden Roma açıklaması
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'nın menajeri Roma iddialarına yanıt verdi.
Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Roma ile adı anılan sambacı için menajerinden açıklama geldi.
Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Roma söylentileriyle ilgili İtalyan basınına açıklama yaptı.
Roma ile bir görüşme yapmadığının altını çizen Leite, "Şu an Talisca'yla ilgili bir şey söyleyemem. Monchi ile Talisca hakkında konuşmadım." ifadelerini kullandı.
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