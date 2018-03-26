;
    26 Mart 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Yerry Mina elden kaçmış!

    Yerry Mina elden kaçmış!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    Barça’nın ara dönemde Palmeiras’tan transfer ettiği ’nın 2015-16 sezonu başında ’ın kapısından döndüğü bildirildi

    Siyah-beyazlıların, genç stoper için o zamanki kulübü Independiente'ye Pedro Franco takası teklif ettiği ancak Kolombiya ekibinin artı 3 milyon euro istemesiyle vazgeçildiği kaydedildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Elinizi çabuk tutun "Elinizi çabuk tutun"
    Talisca’ya top kaptırma cezası Talisca’ya top kaptırma cezası
    Cenk Tosun için Klassene hayır Cenk Tosun için Klassen'e hayır
    BİZE ULAŞIN