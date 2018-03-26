ManUdan sonra Liverpool da peşinde

M.United tarafından ısrarla istendiği belirtilen Talisca’nın piyasası gün geçtikçe yükseliyor

Brezilyalı yıldız ile ilgili son iddia yine İngiliz basınından geldi ve bu kez de Liverpool'un menajeri Klopp'un 24 yaşındaki futbolcuyu izlettiği bilgisi paylaşıldı. Haberlerde "Klopp, son 2 sezonda büyük bir çıkış gösteren oyuncu ile yakından ilgileniyor. İlk 11'deki futbolcuları iyi olan Liverpool, yedek kulübesine güçlendirmek istiyor" denildi.