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    26 Mart 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    ManU'dan sonra Liverpool da peşinde

    ManUdan sonra Liverpool da peşinde
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    tarafından ısrarla istendiği belirtilen ’nın piyasası gün geçtikçe yükseliyor

    Brezilyalı yıldız ile ilgili son iddia yine İngiliz basınından geldi ve bu kez de Liverpool'un menajeri Klopp'un 24 yaşındaki futbolcuyu izlettiği bilgisi paylaşıldı. Haberlerde "Klopp, son 2 sezonda büyük bir çıkış gösteren oyuncu ile yakından ilgileniyor. İlk 11'deki futbolcuları iyi olan , yedek kulübesine güçlendirmek istiyor" denildi.

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