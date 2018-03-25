Pastoreden transfer açıklaması

Gelecek sezon için Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen PSG'nin Arjantinli yıldızı Javier Pastore, takımdan ayrılacağını açıkladı

Beşiktaş'ın gelecek sezon için Talisca'nın yerine düşündüğü iddia edilen Javier Pastore, PSG kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanyol basınından Marca Gazetesi'nin haberine göre Pastore, PSG'den ayrılacağını dair ilk sinyali verdi.



Pastore, "PSG'de bir döngünün sonuna doğru yaklaşıyorum. Yılı en iyi şekilde bitirmeye ve kalan kupaları kazanmaya odaklandım. En yakın rakibimize 17 puan fark attı. Bu da bizim şampyiyonluk arzumuzun seviyesini kanıtlıyor." dedi.

Beşiktaş ile adı anılan Arjantinli yıldız, bu ayrılık açıklaması ise siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.



Neymar için çıkan transfer haberlerini de değerlendiren Pastore, "Burası Barcelona değil. Fransız stadyumları İspanya'daki atmosferlere benzemez. Ama bende Neymar ayrılmayacak. Bunu bir medya oyunu olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.