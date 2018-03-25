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    25 Mart 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Pastore'den transfer açıklaması

    Pastoreden transfer açıklaması
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    Gelecek sezon için 'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen 'nin li yıldızı Javier , takımdan ayrılacağını açıkladı

    'ın gelecek sezon için Talisca'nın yerine düşündüğü iddia edilen Javier , kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

    İspanyol basınından Marca Gazetesi'nin haberine göre , PSG'den ayrılacağını dair ilk sinyali verdi.

    Pastore, "PSG'de bir döngünün sonuna doğru yaklaşıyorum. Yılı en iyi şekilde bitirmeye ve kalan kupaları kazanmaya odaklandım. En yakın rakibimize 17 puan fark attı. Bu da bizim şampyiyonluk arzumuzun seviyesini kanıtlıyor." dedi.

    Beşiktaş ile adı anılan li yıldız, bu ayrılık açıklaması ise siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

    Neymar için çıkan transfer haberlerini de değerlendiren Pastore, "Burası Barcelona değil. Fransız stadyumları İspanya'daki atmosferlere benzemez. Ama bende Neymar ayrılmayacak. Bunu bir medya oyunu olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

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