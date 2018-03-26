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    26 Mart 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Talisca’ya top kaptırma cezası

    Talisca’ya top kaptırma cezası
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    ’ın yıldız isimlerinden , Brezilya Milli Takımı’nın hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

    Siyah-beyazlı oyuncunun, antrenmanda topu kaptırması ise zor anlar yaşamasına neden oldu. Brezilyalı yıldız isimler Talisca'nın kulağına teker teker vurdu. Talisca'nın o anları sırasında eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

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