26 Mart 2018, Pazartesi
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Talisca’ya top kaptırma cezası
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Beşiktaş’ın yıldız isimlerinden Anderson Talisca, Brezilya Milli Takımı’nın hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlı oyuncunun, antrenmanda topu kaptırması ise zor anlar yaşamasına neden oldu. Brezilyalı yıldız isimler Talisca'nın kulağına teker teker vurdu. Talisca'nın o anları sırasında eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.
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