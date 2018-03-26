Talisca’ya top kaptırma cezası

Beşiktaş’ın yıldız isimlerinden Anderson Talisca, Brezilya Milli Takımı’nın hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı oyuncunun, antrenmanda topu kaptırması ise zor anlar yaşamasına neden oldu. Brezilyalı yıldız isimler Talisca'nın kulağına teker teker vurdu. Talisca'nın o anları sırasında eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.