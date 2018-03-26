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    26 Mart 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Cenk Tosun için Klassen'e hayır

    Cenk Tosun için Klassene hayır
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018

    ’un transfer görüşmeleri sırasında Everton’ın ’a takasta ’i önerdiği ortaya çıktı…

    Fenerbahçe'nin ara dönemde ısrarla istediği 25 yaşındaki Hollandalı orta sahayı Cenk'in bonservisinin bir kısmı için teklif eden İngiliz ekibine Ahmet Nur Çebi'nin "Söz konusu bile değil" sözleriyle kesin bir ret yanıtı verdiği ifade edildi.

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