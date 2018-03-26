Cenk Tosun için Klassene hayır

Cenk Tosun’un transfer görüşmeleri sırasında Everton’ın Beşiktaş’a takasta Davy Klaassen’i önerdiği ortaya çıktı…

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Fenerbahçe'nin ara dönemde ısrarla istediği 25 yaşındaki Hollandalı orta sahayı Cenk'in bonservisinin bir kısmı için teklif eden İngiliz ekibine Ahmet Nur Çebi'nin "Söz konusu bile değil" sözleriyle kesin bir ret yanıtı verdiği ifade edildi.