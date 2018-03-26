Cenk Tosun için Klassene hayır

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Cenk Tosun için Klassen'e hayır
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 25.03.2018
Cenk Tosun’un transfer görüşmeleri sırasında Everton’ın Beşiktaş’a takasta Davy Klaassen’i önerdiği ortaya çıktı…
Fenerbahçe'nin ara dönemde ısrarla istediği 25 yaşındaki Hollandalı orta sahayı Cenk'in bonservisinin bir kısmı için teklif eden İngiliz ekibine Ahmet Nur Çebi'nin "Söz konusu bile değil" sözleriyle kesin bir ret yanıtı verdiği ifade edildi.
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