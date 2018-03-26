"Elinizi çabuk tutun"

Orman’ın isteğiyle İstanbul’a gelen Vos’un, Ozi’nin yeni sözleşmesi için şartlarını sunup “Kararınızı bir an önce verin” dediği iddia edildi

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Oğuzhan Özyakup konusunda fla bir iddia ortaya atıldı. Buna görev, tecrübeli orta saha oyuncusunun menajeri Kees Vos, Fikret Orman'ın talebiyle İstanbul'a gelerek Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Hollandalı menajerin Oğuzhan için isteklerini sunduğu ve pek çok yabancı takımın milli futbolcunun peşinde olduğunu söylediği bildirildi. Marsilya, Everton, Milan, Lazio ve Valencia gibi takımların isimlerini sayan Vos'un, "Taleplerimiz doğrultusunda bir an önce kararınızı verin. Biz de yol haritamızı çizelim. Oğuzhan'la Türkiye'den de ilgilenen bazı takımlar var" diyerek topu siyah-beyazlı yönetime attığı kaydedildi. Hollandalı menajerin ayrıca 25 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde Newcastle United teknik direktörü Rafael Benitez'le de bir araya gelip transfer şartlarını görüştüğü ileri sürülmüştü.