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    26 Mart 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Talisca için flaş iddia! Benfica ile anlaştılar...

    Talisca için flaş iddia! Benfica ile anlaştılar...
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı veren bir yandan da transfer konusunda mesai harcıyor. Siyah beyazlıların Portekiz ekibi Benfica'dan 2 sezonluğuna kiraladığı Anderson konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

    BENFICA KARARINI VERDİ

    formasıyla ortaya koyduğu istikrarlı futbolla Brezilya Milli Takımı'na seçilen 24 yaşındaki futbolcu için Benfica'nın kararını şimdiden verdiği ortaya çıktı.

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