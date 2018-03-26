26 Mart 2018, Pazartesi
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Talisca için flaş iddia! Benfica ile anlaştılar...
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı veren Beşiktaş bir yandan da transfer konusunda mesai harcıyor. Siyah beyazlıların Portekiz ekibi Benfica'dan 2 sezonluğuna kiraladığı Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
BENFICA KARARINI VERDİ
Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu istikrarlı futbolla Brezilya Milli Takımı'na seçilen 24 yaşındaki futbolcu için Benfica'nın kararını şimdiden verdiği ortaya çıktı.
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