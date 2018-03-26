Beşiktaş yeni sezonda Demba Bayı kadrosuna katacak

26 Mart 2018, Pazartesi
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Beşiktaş yeni sezonda Demba Ba'yı kadrosuna katacak
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
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