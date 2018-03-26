;
    26 Mart 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş yeni sezonda Demba Ba'yı kadrosuna katacak

    Beşiktaş yeni sezonda Demba Bayı kadrosuna katacak
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği form tutunca göze girdi. Kara Kartal, ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.

    'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği form tutunca göze girdi. Kara Kartal, ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Talisca için flaş iddia! Benfica ile anlaştılar... Talisca için flaş iddia! Benfica ile anlaştılar...
    Elinizi çabuk tutun "Elinizi çabuk tutun"
    Talisca’ya top kaptırma cezası Talisca’ya top kaptırma cezası
    BİZE ULAŞIN