;
    26 Mart 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor

    Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    'in 27'nci haftasında 'u konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.

    Çalışmaya milli takımlarda olan; Babel, Talisca, Vida, Tosic, Medel, Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy ve Alpay Çelebi katılmadı.

    Siyah-Beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Beşiktaş Ahmet Canbazın peşinde Beşiktaş 'Ahmet Canbaz'ın peşinde
    Talisca yerine o geliyor... Talisca yerine o geliyor...
    Romadan Flaş açıklamalar! Talisca, Cengiz ve Çağlar... Roma'dan Flaş açıklamalar! Talisca, Cengiz ve Çağlar...
    BİZE ULAŞIN