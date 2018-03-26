26 Mart 2018, Pazartesi
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Güvenlik kameralarına da yansıyan duraktaki bu tahribat sonrası resimlere ve üzerinde Türk bayrağı bulunmasına rağmen Beşiktaş logosuna zarar verdiği görüldü.
Vandallar iş başında!
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Vodafone Park yakınında bulunan ve Beşiktaşlı futbolcuların fotoğraflarının bulunduğu otobüs durağı bazı kişiler tarafından tahrip edildi.
Oğuzhan Özyakup, Pepe ve Quaresma'nın fotoğraflarının bulunduğu, Beşiktaş armasının yer aldığı ve siyah beyaz moriflerle süslenen otobüs durağı gece saatlerinde bazı kişilerce tahrip edildi.
Güvenlik kameralarına da yansıyan duraktaki bu tahribat sonrası resimlere ve üzerinde Türk bayrağı bulunmasına rağmen Beşiktaş logosuna zarar verdiği görüldü.
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