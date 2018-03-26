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    26 Mart 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Vandallar iş başında!

    Vandallar iş başında!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Vodafone Park yakınında bulunan ve Beşiktaşlı futbolcuların fotoğraflarının bulunduğu otobüs durağı bazı kişiler tarafından tahrip edildi.

    Oğuzhan Özyakup, Pepe ve Quaresma'nın fotoğraflarının bulunduğu, Beşiktaş armasının yer aldığı ve siyah beyaz moriflerle süslenen otobüs durağı gece saatlerinde bazı kişilerce tahrip edildi.

    Güvenlik kameralarına da yansıyan duraktaki bu tahribat sonrası resimlere ve üzerinde Türk bayrağı bulunmasına rağmen Beşiktaş logosuna zarar verdiği görüldü.





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