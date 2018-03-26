Beşiktaş Ahmet Canbazın peşinde

26 Mart 2018, Pazartesi
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Beşiktaş 'Ahmet Canbaz'ın peşinde
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Sezon sonu kadrosunu gençleştirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, çalışmalara hız verdi.
Sezon sonu kadrosunu gençleştirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, çalışmalara hız verdi.
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