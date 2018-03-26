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    26 Mart 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş 'Ahmet Canbaz'ın peşinde

    Beşiktaş Ahmet Canbazın peşinde
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Sezon sonu kadrosunu gençleştirmek isteyen yönetimi, çalışmalara hız verdi.

    Sezon sonu kadrosunu gençleştirmek isteyen yönetimi, çalışmalara hız verdi.

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