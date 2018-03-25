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    25 Mart 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş'in Negredo keyfi

    Şenol Güneşin Negredo keyfi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Başakşehir maçında elmacık kemiği kırılan ve operasyon geçiren özel maskeyle antrenmanlara başladı.

    İspanyol forvet, Alanya maçında forma giyecek. Bu sezon takımın attığı 47 golün 24'ü Negredo, Talisca ve Babel'den gelirken, İspanyol golcünün son haftalarda ortaya koyduğu asist performansı göz dolduruyor.

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