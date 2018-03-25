Şenol Güneşin Negredo keyfi

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Şenol Güneş'in Negredo keyfi
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Başakşehir maçında elmacık kemiği kırılan ve operasyon geçiren Alvaro Negredo özel maskeyle antrenmanlara başladı.
İspanyol forvet, Alanya maçında forma giyecek. Bu sezon takımın attığı 47 golün 24'ü Negredo, Talisca ve Babel'den gelirken, İspanyol golcünün son haftalarda ortaya koyduğu asist performansı göz dolduruyor.
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