25 Mart 2018, Pazar
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Oğuzhan dönüyor
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Sakatlığı sebebiyle milli takım kampından ayrılan ve sağ kalça adalesinde yırtık tespit edilen Oğuzhan’ın dönüş tarihi büyük ölçüde netleşti.
Yıldız futbolcunun yarın takımla çalışmalara başlayabileceği ve Güneş'in şans vermesi halinde Alanya'ya karşı oynayabileceği bildirildi.
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