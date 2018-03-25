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    25 Mart 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Oğuzhan dönüyor

    Oğuzhan dönüyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Sakatlığı sebebiyle milli takım kampından ayrılan ve sağ kalça adalesinde yırtık tespit edilen Oğuzhan’ın dönüş tarihi büyük ölçüde netleşti.

    Yıldız futbolcunun yarın takımla çalışmalara başlayabileceği ve Güneş'in şans vermesi halinde Alanya'ya karşı oynayabileceği bildirildi.

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