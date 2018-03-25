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    25 Mart 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    'Bir gün değil, her gün'

    Bir gün değil, her gün
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Başkan Orman, dün sabah Ümraniye’de Şenol Güneş ve camianın önde gelen isimleriyle buluştu, bu anı sosyal medyadan paylaştı

    Beşiktaş Başkanı , Ümraniye'de teknik ekiple bir araya geldi. Orman, Şenol Güneş ve camianın önde gelen isimleriyle toplu halde çekilen fotoğrafı kişisel İnstagram hesabından paylaştı. Başkan Fikret Orman, yaptığı paylaşımda; "Biz hafta sonuna Ümraniye'de camiamızın büyük abileri ile keyifli bir sohbetle başladık. Bütün Beşiktaş Ailesi'ne de iyi hafta sonları dilerim. Bir gün değil, her gün Beşiktaş" ifadelerini kullandı. Bu arada yönetim 30 kişilik bir ekip kurarak; sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'a edilen küfürleri ve sakıncalı hesapları kulüp avukatlarına iletiyor. 5 günde 100'ün üstünde hesabın kapatıldığı öğrenildi.

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