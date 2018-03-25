25 Mart 2018, Pazar
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"Pepe olmayınca işler zorlaşıyor"
Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Teknik direktör Güvenç Kurtar, Pepe ve Q7’nin yokluğunun Beşiktaş’a olumsuz yansıdığını söyledi
Kurtar, "Başakşehir maçında savunmada Pepe'nin hücumda Quaresma'nın olmaması Beşiktaş'a 3 puan kaybettirdi. Onların boşluğunu dolduramadılar" yorumunu yaptı.
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