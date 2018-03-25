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    25 Mart 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    "Pepe olmayınca işler zorlaşıyor"

    Pepe olmayınca işler zorlaşıyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Teknik direktör , ve Q7’nin yokluğunun ’a olumsuz yansıdığını söyledi

    Kurtar, "Başakşehir maçında savunmada 'nin hücumda Quaresma'nın olmaması 'a 3 puan kaybettirdi. Onların boşluğunu dolduramadılar" yorumunu yaptı.

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