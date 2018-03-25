Quaresma şov yaptı

Portekizli milli yıldız, Mısır maçında 90+2 ve 90+4’üncü dakikalarda Ronaldo’nun attığı 2 golün asistini yaparken performansıyla alkış aldı

Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Quaresma, önceki akşam kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Tecrübeli oyuncu, Portekiz'in evinde Mısır'ı ağırladığı hazırlık maçında adeta yıldızlaştı. Mücadeleye yedek kulübesinden başlayan ve 61'inci dakikada oyuna dahil olan Quaresma, karşılaşmanın seyrini değiştirdi. 90+2 ve 90+4'te Ronaldo'ya yaptığı asistlerle ülkesine galibiyeti getiren Quaresma performansıyla takdir topladı. Bu arada yıldız oyuncu, Mısır maçının bitiminde soluğu Beşiktaşlı taraftarların yanında aldı. Karşılaşmayı tribünde takip eden siyah-beyazlı taraftarlar Quaresma'ya sevgi gösterilerinden bulunurken; Q7 de yanlarına giderek destekleri için teşekkür etti.