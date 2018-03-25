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    25 Mart 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Quaresma şov yaptı

    Quaresma şov yaptı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 25.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Portekizli milli yıldız, Mısır maçında 90+2 ve 90+4’üncü dakikalarda ’nun attığı 2 golün asistini yaparken performansıyla alkış aldı

    Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı , önceki akşam kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Tecrübeli oyuncu, Portekiz'in evinde Mısır'ı ağırladığı hazırlık maçında adeta yıldızlaştı. Mücadeleye yedek kulübesinden başlayan ve 61'inci dakikada oyuna dahil olan Quaresma, karşılaşmanın seyrini değiştirdi. 90+2 ve 90+4'te 'ya yaptığı asistlerle ülkesine galibiyeti getiren Quaresma performansıyla takdir topladı. Bu arada yıldız oyuncu, Mısır maçının bitiminde soluğu lı taraftarların yanında aldı. Karşılaşmayı tribünde takip eden siyah-beyazlı taraftarlar Quaresma'ya sevgi gösterilerinden bulunurken; Q7 de yanlarına giderek destekleri için teşekkür etti.

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