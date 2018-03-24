Maskeli matador

Başakşehir maçında sağ elmacık kemiğinde kırık oluşan Negredo yurt dışından getirtilen özel maske ile takımla çalışmalara başladı

Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo, takımla idmanlara başladı. Başakşehir maçında aldığı darbe nedeniyle sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı oluşan ve cerrahi işlemle düzeltilen yıldız oyuncu için yurt dışından özel koruyucu yüz maskesi getirtildi. Bir haftalık dinlenme sürecinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Negredo'nun, bu maske sayesinde ikili mücadelelerde herhangi bir sıkıntı yaşamaması dikkat çekti. İspanyol oyuncunun Alanyaspor karşılaşmasında forma giyebileceği belirtildi.

MiLLiLER KATILMADI

Bu arada siyah-beyazlılar dün Güneş yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Antrenmanda dar alanda pas, minik kale maç ve şut çalışması gerçekleştirildi. İdmana milli takımlarda olan Babel, Talisca, Atiba, Larin, Vida, Tosic, Medel, Quaresma, Gökhan, Fatih, Alpay ile tedavisi devam eden oyuncular katılmadı.