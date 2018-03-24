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    24 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Maskeli matador

    Maskeli matador
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Başakşehir maçında sağ elmacık kemiğinde kırık oluşan yurt dışından getirtilen özel maske ile takımla çalışmalara başladı

    Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo, takımla idmanlara başladı. Başakşehir maçında aldığı darbe nedeniyle sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı oluşan ve cerrahi işlemle düzeltilen yıldız oyuncu için yurt dışından özel koruyucu yüz maskesi getirtildi. Bir haftalık dinlenme sürecinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan 'nun, bu maske sayesinde ikili mücadelelerde herhangi bir sıkıntı yaşamaması dikkat çekti. İspanyol oyuncunun Alanyaspor karşılaşmasında forma giyebileceği belirtildi.

    MiLLiLER KATILMADI

    Bu arada siyah-beyazlılar dün Güneş yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Antrenmanda dar alanda pas, minik kale maç ve şut çalışması gerçekleştirildi. İdmana milli takımlarda olan Babel, Talisca, Atiba, Larin, Vida, Tosic, Medel, Quaresma, Gökhan, Fatih, Alpay ile tedavisi devam eden oyuncular katılmadı.

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