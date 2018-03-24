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    24 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Mario Gomez'den Beşiktaş itirafı

    Mario Gomezden Beşiktaş itirafı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Siyah-beyazlı taraftarların ayrılışına en çok üzüldüğü futbolcuların başında gelen yıldız golcü 'den itirafı geldi.

    Stuttgart'ta top koşturan 32 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı formayı giymeyi özlediğini ifade etti. Alman golcünün bu açıklamasının ardından lı taraftarlar sosyal medyadan Alman golcünün ayrılışından duydukları üzüntüleri ilginç paylaşımlarla dile getirdiler.

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