Mario Gomezden Beşiktaş itirafı

24 Mart 2018, Cumartesi
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Mario Gomez'den Beşiktaş itirafı
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Siyah-beyazlı taraftarların ayrılışına en çok üzüldüğü futbolcuların başında gelen yıldız golcü Mario Gomez'den Beşiktaş itirafı geldi.
Stuttgart'ta top koşturan 32 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı formayı giymeyi özlediğini ifade etti. Alman golcünün bu açıklamasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyadan Alman golcünün ayrılışından duydukları üzüntüleri ilginç paylaşımlarla dile getirdiler.
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