24 Mart 2018, Cumartesi
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Kaybedilmiş bir şey yok!
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Teknik direktör Şenol Güneş, zirve ile puan farkının daha fazla açılmaması adına kalan 8 maçta 24 puan hedefliyor.
Deneyimli teknik adam, futbolcularını ligin kalan bölümüne "Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Rakiplerin de birbiriyle maçları var. Fire vermezsek şampiyon olabiliriz. Bu konuyla ilgili yapılan tüm yorumlara kulaklarınızı tıkayın ve işinize odaklanın" sözleriyle motive etmeye çalışıyor.
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