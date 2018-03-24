Teknik direktör Şenol Güneş, zirve ile puan farkının daha fazla açılmaması adına kalan 8 maçta 24 puan hedefliyor.

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Deneyimli teknik adam, futbolcularını ligin kalan bölümüne "Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Rakiplerin de birbiriyle maçları var.. Bu konuyla ilgili yapılan tüm yorumlara kulaklarınızı tıkayın ve işinize odaklanın" sözleriyle motive etmeye çalışıyor.