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    24 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Kaybedilmiş bir şey yok!

    Kaybedilmiş bir şey yok!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Teknik direktör , zirve ile puan farkının daha fazla açılmaması adına kalan 8 maçta 24 puan hedefliyor.

    Deneyimli teknik adam, futbolcularını ligin kalan bölümüne "Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Rakiplerin de birbiriyle maçları var. Fire vermezsek şampiyon olabiliriz. Bu konuyla ilgili yapılan tüm yorumlara kulaklarınızı tıkayın ve işinize odaklanın" sözleriyle motive etmeye çalışıyor.

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