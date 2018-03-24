Beşiktaş, Taliscanın %25ini aldı

24 Mart 2018, Cumartesi
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Beşiktaş, Talisca'nın %25'ini aldı
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Beşiktaş'ın, Talisca’nın bonservisine ortak olduğu iddialarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.
Beşiktaş'ın, Talisca'nın bonservisine ortak olduğu iddialarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.
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