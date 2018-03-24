Lensten olay yaratacak açıklamalar

24 Mart 2018, Cumartesi
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Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 25 maçta 4 gol 5 asist ile oynayan Lens, son zamanlarda sürekli eleştirildiğinin fakında olduğunu dile getirerek, "Burada istenilen seviyemi yakalamış değilim. Yapmam gerekenlerin farkındayım. En kısa sürede taraftarların beklentisine karşılık vereceğim'' dedi.
Lens'ten olay yaratacak açıklamalar
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Lens, siyah beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısından kendi performansına, kupadaki Fenerbahçe maçı rövanşından, ligde oynayacakları Galatasaray karşılaşmasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 25 maçta 4 gol 5 asist ile oynayan Lens, son zamanlarda sürekli eleştirildiğinin fakında olduğunu dile getirerek, "Burada istenilen seviyemi yakalamış değilim. Yapmam gerekenlerin farkındayım. En kısa sürede taraftarların beklentisine karşılık vereceğim'' dedi.
İşte Lens'in olay yaratacak açıklamalarının tamamı.
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