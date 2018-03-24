Quaresmanın şaşırtan istatistiği

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, oyuna sonradan girdiği maçlarda yaptığı etkiyle dikkat çekiyor.

Portekiz'in hazırlık maçında Mısır'ı 2-1 yendiği maçta oyuna 61. dakikada giren ve 90+2 ile 90+5. dakikalarda Cristiano Ronaldo'ya yaptığı iki asistle Portekiz'in maçı kazanmasını sağlayan Ricardo Quaresma, performansıyla büyük alkış aldı.

Quaresma, oyuna sonradan girdiği maçlardaysa genelde pozitif etki ediyor. Portekizli oyuncu, son beş sezonda Porto, Beşiktaş ve Portekiz Milli Takımı'nda oyuna yedek kulübesinden girdiği 13 maçta, ya gol attı ya da asist yaptı.

Quaresma, oyuna sonradan dahil olduğu bu 13 maçta 3 gol 12 asistlik bir performans gösterdi.