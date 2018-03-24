;
    24 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Quaresma'nın şaşırtan istatistiği

    Quaresmanın şaşırtan istatistiği
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, oyuna sonradan girdiği maçlarda yaptığı etkiyle dikkat çekiyor.

    Portekiz'in hazırlık maçında Mısır'ı 2-1 yendiği maçta oyuna 61. dakikada giren ve 90+2 ile 90+5. dakikalarda Cristiano Ronaldo'ya yaptığı iki asistle Portekiz'in maçı kazanmasını sağlayan Ricardo Quaresma, performansıyla büyük alkış aldı.

    Quaresma, oyuna sonradan girdiği maçlardaysa genelde pozitif etki ediyor. Portekizli oyuncu, son beş sezonda Porto, Beşiktaş ve Portekiz Milli Takımı'nda oyuna yedek kulübesinden girdiği 13 maçta, ya gol attı ya da asist yaptı.

    Quaresma, oyuna sonradan dahil olduğu bu 13 maçta 3 gol 12 asistlik bir performans gösterdi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Lensten olay yaratacak açıklamalar Lens'ten olay yaratacak açıklamalar
    Kaybedilmiş bir şey yok! Kaybedilmiş bir şey yok!
    Maskeli matador Maskeli matador
    BİZE ULAŞIN