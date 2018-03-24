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    24 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Gökhan Töre’de belirsizlik sürüyor

    Gökhan Töre’de belirsizlik sürüyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    'ta uzun süredir sakatlığı bulunan ’nin sahalara dönememesi soru işaretlerine neden oldu.

    Hazırlık döneminde yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyen oyuncu, takımla birlikte antrenmanlara dahi çıkamadı. 'nin, diz ameliyatını gerçekleştiren Alman doktor ve fizyoterapistlerinin takibinde bireysel hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

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