24 Mart 2018, Cumartesi
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Gökhan Töre’de belirsizlik sürüyor
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan Gökhan Töre’nin sahalara dönememesi soru işaretlerine neden oldu.
Hazırlık döneminde yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyen oyuncu, takımla birlikte antrenmanlara dahi çıkamadı. Gökhan Töre'nin, diz ameliyatını gerçekleştiren Alman doktor ve fizyoterapistlerinin takibinde bireysel hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.
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