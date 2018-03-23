23 Mart 2018, Cuma
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Talisca yerine Götze önerisi
Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018
Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Talisca'ya alternatif olarak Lucas Paqueta'ya alternatifte tutan, Fortounis'le de görüşemelere devam eden Beşiktaş'a; şimdi de Mario Götze ismi önerildi.
Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Talisca'ya alternatif olarak Lucas Paqueta'ya alternatifte tutan, Fortounis'le de görüşemelere devam eden Beşiktaş'a; şimdi de Mario Götze ismi önerildi.
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