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    23 Mart 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Talisca yerine Götze önerisi

    Talisca yerine Götze önerisi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    Kiralık sözleşmesi sona erecek olan 'ya alternatif olarak Lucas Paqueta'ya alternatifte tutan, Fortounis'le de görüşemelere devam eden 'a; şimdi de Mario ismi önerildi.

    Kiralık sözleşmesi sona erecek olan 'ya alternatif olarak Lucas Paqueta'ya alternatifte tutan, Fortounis'le de görüşemelere devam eden 'a; şimdi de Mario ismi önerildi.

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