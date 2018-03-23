Talisca yerine Götze önerisi

Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Talisca'ya alternatif olarak Lucas Paqueta'ya alternatifte tutan, Fortounis'le de görüşemelere devam eden Beşiktaş'a; şimdi de Mario Götze ismi önerildi.

Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Talisca'ya alternatif olarak Lucas Paqueta'ya alternatifte tutan, Fortounis'le de görüşemelere devam eden Beşiktaş'a; şimdi de Mario Götze ismi önerildi.