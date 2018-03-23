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    23 Mart 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Adriano'dan Talisca'ya öğüt

    Adrianodan Taliscaya öğüt
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    lı yıldız , milli takıma giden ’yı aradığını belirterek “Ona bu anın zevkini çıkarmasını söyledim, çünkü kariyerimiz kısa” dedi

    Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Adriano, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Anderson Talisca'nın milli takıma seçilmesini değerlendiren , arkadaşının milli takımda olmayı hak ettiğini belirterek, "'nın oyun karakteristiği Rivaldo'ya benziyor. Milli Takım'da olmayı hak etti. Talisca için çok önemli bir an. Tite, Dünya Kupası'ndan önce bence yeni oyuncuları görecektir" ifadelerini kullandı.

    MUTLU OLMASI GEREKiYOR

    Adriano, Talisca ile telefonda konuştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Bu anın zevkini çıkarmasını ve mutlu olmasını söyledim. Çünkü kariyerimiz kısa. Muhteşem yıldızlarla birlikte olacak ve bu nedenle kendisini çok iyi gösterme fırsatı var. Talisca, Roberto Firmino'nun oynadığı bölgede görev olabilir. Talisca'nın ideal pozisyonu bence ön taraf, orada daha etkili olduğunu düşünüyorum.

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