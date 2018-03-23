Adrianodan Taliscaya öğüt

Beşiktaşlı yıldız Adriano, milli takıma giden Talisca’yı aradığını belirterek “Ona bu anın zevkini çıkarmasını söyledim, çünkü kariyerimiz kısa” dedi

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Adriano, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Anderson Talisca'nın milli takıma seçilmesini değerlendiren Adriano, arkadaşının milli takımda olmayı hak ettiğini belirterek, "Talisca'nın oyun karakteristiği Rivaldo'ya benziyor. Milli Takım'da olmayı hak etti. Talisca için çok önemli bir an. Tite, Dünya Kupası'ndan önce bence yeni oyuncuları görecektir" ifadelerini kullandı.

MUTLU OLMASI GEREKiYOR

Adriano, Talisca ile telefonda konuştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Bu anın zevkini çıkarmasını ve mutlu olmasını söyledim. Çünkü kariyerimiz kısa. Muhteşem yıldızlarla birlikte olacak ve bu nedenle kendisini çok iyi gösterme fırsatı var. Talisca, Roberto Firmino'nun oynadığı bölgede görev olabilir. Talisca'nın ideal pozisyonu bence ön taraf, orada daha etkili olduğunu düşünüyorum.