;
    23 Mart 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike

    Beşiktaşı bekleyen büyük tehlike
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    çözüm alınmazsa büyük bir sorunla karşı karşıya kalacak. Siyah-Beyazlılar son yıllarda yaptığı flaş transferlerle takımın yaş ortalamasını artırdı. Öyle ki Beşiktaş'ın kadrosunda yaşı 30'un üzerinde 13 futbolcu bulunuyor. Bu oyuncularla yapılan sözleşmeler bitiğinde durum yaş açısından daha vahim olacak.

    çözüm alınmazsa büyük bir sorunla karşı karşıya kalacak. Siyah-Beyazlılar son yıllarda yaptığı flaş transferlerle takımın yaş ortalamasını artırdı. Öyle ki Beşiktaş'ın kadrosunda yaşı 30'un üzerinde 13 futbolcu bulunuyor. Bu oyuncularla yapılan sözleşmeler bitiğinde durum yaş açısından daha vahim olacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    4 Büyüklerin borsada değerleri (23.03.2018) 4 Büyüklerin borsada değerleri (23.03.2018)
    Hem Willian, hem de Talisca bu takımda... "Hem Willian, hem de Talisca bu takımda..."
    Talisca yerine Götze önerisi Talisca yerine Götze önerisi
    BİZE ULAŞIN