Beşiktaşı bekleyen büyük tehlike

23 Mart 2018, Cuma
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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike
Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
Beşiktaş çözüm alınmazsa büyük bir sorunla karşı karşıya kalacak. Siyah-Beyazlılar son yıllarda yaptığı flaş transferlerle takımın yaş ortalamasını artırdı. Öyle ki Beşiktaş'ın kadrosunda yaşı 30'un üzerinde 13 futbolcu bulunuyor. Bu oyuncularla yapılan sözleşmeler bitiğinde durum yaş açısından daha vahim olacak.
Beşiktaş çözüm alınmazsa büyük bir sorunla karşı karşıya kalacak. Siyah-Beyazlılar son yıllarda yaptığı flaş transferlerle takımın yaş ortalamasını artırdı. Öyle ki Beşiktaş'ın kadrosunda yaşı 30'un üzerinde 13 futbolcu bulunuyor. Bu oyuncularla yapılan sözleşmeler bitiğinde durum yaş açısından daha vahim olacak.
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