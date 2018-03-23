Fikret Ormandan özel ziyaret

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, milli maç arasını fırsat bilip tanıtım ve işbirlikleri sağlamak için Katar'a gitti.

Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyh'i makamında ziyaret eden Fikret Orman, "Kendisini de Beşiktaşlı yaptık" ifadesini kullandı. Başkan Orman dün akşam saatlerinde de Katar'ın en büyük Devlet Bankası olan QCB (Qatar Central Bank) yetkilileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.