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    23 Mart 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Fikret Orman'dan özel ziyaret

    Fikret Ormandan özel ziyaret
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    Başkanı , milli maç arasını fırsat bilip tanıtım ve işbirlikleri sağlamak için Katar'a gitti.

    Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyh'i makamında ziyaret eden , "Kendisini de lı yaptık" ifadesini kullandı. Başkan Orman dün akşam saatlerinde de Katar'ın en büyük Devlet Bankası olan QCB (Qatar Central Bank) yetkilileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

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