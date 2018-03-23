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    23 Mart 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Pepe'den gelen haber yüzleri güldürdü

    Pepeden gelen haber yüzleri güldürdü
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    'ın dünyaca ünlü yıldızı , 8 gün sonraki maça hazır olacak.

    Alanyaspor maçına cezalı üç yıldızı Adriano, Medel ve Ricardo Quaresma'dan yoksun çıkacak 'ta, izin alarak ülkesine giden 'nin oynayabilecek durumda olması yüzleri güldürdü. Portekizli oyuncunun 8 gün sonraki maça kadar hazır olacağı belirtilirken; sağ elmacık kemiğinden ameliyat olan Alvaro Negredo da önümüzdeki hafta başından itibaren özel bir maskeyle antrenmanlara başlayacak.

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