Pepeden gelen haber yüzleri güldürdü

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Pepe, 8 gün sonraki maça hazır olacak.

Alanyaspor maçına cezalı üç yıldızı Adriano, Medel ve Ricardo Quaresma'dan yoksun çıkacak Beşiktaş'ta, izin alarak ülkesine giden Pepe'nin oynayabilecek durumda olması yüzleri güldürdü. Portekizli oyuncunun 8 gün sonraki maça kadar hazır olacağı belirtilirken; sağ elmacık kemiğinden ameliyat olan Alvaro Negredo da önümüzdeki hafta başından itibaren özel bir maskeyle antrenmanlara başlayacak.