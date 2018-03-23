Pepeden gelen haber yüzleri güldürdü

23 Mart 2018, Cuma
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Pepe'den gelen haber yüzleri güldürdü
Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Pepe, 8 gün sonraki maça hazır olacak.
Alanyaspor maçına cezalı üç yıldızı Adriano, Medel ve Ricardo Quaresma'dan yoksun çıkacak Beşiktaş'ta, izin alarak ülkesine giden Pepe'nin oynayabilecek durumda olması yüzleri güldürdü. Portekizli oyuncunun 8 gün sonraki maça kadar hazır olacağı belirtilirken; sağ elmacık kemiğinden ameliyat olan Alvaro Negredo da önümüzdeki hafta başından itibaren özel bir maskeyle antrenmanlara başlayacak.
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