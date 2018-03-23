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    23 Mart 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Robben'in işini Babel gitirecek

    Robbenin işini Babel gitirecek
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    Pepe’den sonra bir dünya yıldızını daha isteyen , Arjen için Ryan ’i görevlendirdi. Önce Babel vatandaşını ikna edecek ve ardından da Beşiktaş onunla masaya oturup, mutlu sona ulaşacak.

    Bu sezon başında Real Madrid tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri olan Pepe'yi kadrosuna katarak, dünya futbolunun dikkatini çekmeyi başaran , gelecek sezon ki bombasını şimdiden belirledi. Siyah-Beyazlılar'ın, daha önce de gündemine gelen Arjen için bir kez daha harekete geçtiği öğrenildi.

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