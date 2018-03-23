Robbenin işini Babel gitirecek

23 Mart 2018, Cuma
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Robben'in işini Babel gitirecek
Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018
Pepe’den sonra bir dünya yıldızını daha isteyen Beşiktaş, Arjen Robben için Ryan Babel’i görevlendirdi. Önce Babel vatandaşını ikna edecek ve ardından da Beşiktaş onunla masaya oturup, mutlu sona ulaşacak.
Bu sezon başında Real Madrid tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri olan Pepe'yi kadrosuna katarak, dünya futbolunun dikkatini çekmeyi başaran Beşiktaş, gelecek sezon ki bombasını şimdiden belirledi. Siyah-Beyazlılar'ın, daha önce de gündemine gelen Arjen Robben için bir kez daha harekete geçtiği öğrenildi.
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