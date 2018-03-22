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    22 Mart 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Ültimatom

    Ültimatom
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Teknik Direktörü , ligin bitime 8 hafta kala oyuncularına tatlı sert uyarısını yaptı.

    Şampiyonluğu son haftaya kadar kovalamak istediklerini bu yüzden de herkesin kendisine çeki düzen vermesini isteyen , Başakşehir önünde alınan yenilgiden çok oynanan kötü futbola takıldı. Başta Lens ve Talisca olmak üzere hayal kırıklığı yaşayan oyuncularla birer görüşme yapan Güneş; "Hiç bir takım her maçı kazanamaz ama kaybederken bile sahada gurur duyulacak bir takım olmalı" ifadelerini kullandı.

    BİZİMLE OLUN
    Tecrübeli çalıştırıcı, özellikle son oynanan Başakşehir maçının kaybedilmesinden çok oynanan futbolun kötülüğüne dikkat çekerken, bununla ilgili olarak taraftarlara da seslendi. Ligde kalan 8 maçtan 5'ini sahalarında oynayacaklarını hatırlayan Şenol Güneş, "Her zaman olduğu gibi, kalan maçlarda da bizi yalnız bırakmayın. Bize inancınızı gösterin. Sezon sonunda şampiyon olamazsak hesabını benden sorun. Ama şimdi bizimle olun" diyerek taraftarlara mesaj vermeyi ihmal etmedi.

    KREDİMİZ KALMADI
    Bu sezon tüm kredilerini tükettiklerine anlattı teknik direktör Şenol Güneş kalan 8 haftalık periyotta artık kayıp istemiyor. Deneyimli teknik adam, milli aradan sonra Vodafone Park'ta arka arkaya oynanacak Alanya ve Göztepe maçlarına 6 puan yazdı. G.Saray ve Başakşehir'in iki haftalık zorlu periyotta puan kaybı ihtimalinin çok yüksek olduğunu iddia eden Şenol Güneş, "Biz iyi oynayalım yeter. Bizim kadar, 6 puan geride olan F.Bahçe'nin de şansı var" sözlerini kullandı.

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