Kartal avlayamıyor!

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde gol sayısı olarak en kötü sezonunu yaşıyor İlk yıl 26 maçta 57, ikinci yıl 50 gol atan Kara Kartal; bu sezon 47 golde kaldı

Süper Lig'de 50 puanla üçüncü sırada bulunan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde hücumda en etkisiz sezonunu yaşıyor. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde hücumdaki en coşkulu sezonunu 2015-16'da yaşadı. Güneş'in ilk sezonundaki 26 karşılaşmada rakip fileleri 57 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 9 maçta 3 ve üzerinde gol attı. Güneş'in ilk sezonunda sadece 2 maçı gol atamadan tamamlayan Beşiktaş, 7 müsabakada bir, 8 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon 26 karşılaşmada 50 gol kaydeden Beşiktaş, 7 mücadeleyi 3 ve üzerinde goller atarak kazanmayı bildi. Siyah-beyazlı futbol takımı, geçen sezon sadece 2 maçta gol atmayı başaramazken, 9 mücadeleyi bir, 8 karşılaşmayı 2 gol atarak tamamladı. Bu sezon 47 gol atan siyah-beyazlı ekip, gollü galibiyetler almakta da zorlandı. Beşiktaş, şu ana dek 5 maçta 3 ve üzerinde gol atabildi. Bu sezonki 3 karşılaşmayı gol atamadan tamamlayan siyah-beyazlılar, 8 maçta 1, 10 mücadelede de 2 gol kaydetti.

VAGNER LOVE KAYBOLDU!

Başakşehir'in 34 yaşındaki forveti Adebayor, performansıyla alkış alırken; Alanyaspor'da ligin tozunu atan ve gol krallığı yaşayan Vagner Love ise Beşiktaş'ta adeta 'stop' etti. Sezonun ilk yarısında Alanyaspor formasıyla yakaladığı 15 net gol pozisyonundan 6'sını yani 31'ini gole çeviren Brezilyalı golcü, Beşiktaş formasıyla ise Süper Lig'de yakaladığı 6 net gol pozisyonundan sadece 1'inde gol atabildi, %17 gibi çok düşük bir yüzde yakaladı.