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    22 Mart 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Adebayor'a Şenol Güneş vetosu!

    Adebayora Şenol Güneş vetosu!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Son oynanan Başakşehir- maçındaki performansıyla ayakta alkışlanan evsahibi ekibin Togolu yıldızı 'un, siyah beyazlıların kapısından nasıl döndüğü bir kez daha akıllara geldi.

    Son oynanan Başakşehir- maçındaki performansıyla ayakta alkışlanan evsahibi ekibin Togolu yıldızı 'un, siyah beyazlıların kapısından nasıl döndüğü bir kez daha akıllara geldi.

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