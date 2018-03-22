Adebayora Şenol Güneş vetosu!

22 Mart 2018, Perşembe
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Adebayor'a Şenol Güneş vetosu!
Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
Son oynanan Başakşehir-Beşiktaş maçındaki performansıyla ayakta alkışlanan evsahibi ekibin Togolu yıldızı Adebayor'un, siyah beyazlıların kapısından nasıl döndüğü bir kez daha akıllara geldi.
Son oynanan Başakşehir-Beşiktaş maçındaki performansıyla ayakta alkışlanan evsahibi ekibin Togolu yıldızı Adebayor'un, siyah beyazlıların kapısından nasıl döndüğü bir kez daha akıllara geldi.
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