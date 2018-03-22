Adebayora Şenol Güneş vetosu!

Son oynanan Başakşehir-Beşiktaş maçındaki performansıyla ayakta alkışlanan evsahibi ekibin Togolu yıldızı Adebayor'un, siyah beyazlıların kapısından nasıl döndüğü bir kez daha akıllara geldi.

Son oynanan Başakşehir-Beşiktaş maçındaki performansıyla ayakta alkışlanan evsahibi ekibin Togolu yıldızı Adebayor'un, siyah beyazlıların kapısından nasıl döndüğü bir kez daha akıllara geldi.