Tudordan flaş iddia: Biliç geri dönecek

22 Mart 2018, Perşembe
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Tudor'dan flaş iddia: Biliç geri dönecek
Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018
Galatasaray eski teknik direktörü Igor Tudor çok önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı önde gördüğünü söyleyen Tudor, Biliç'in de Beşiktaş'a döneceğini iddia etti.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Takvim'e konuştu, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Hırvat hoca önceki gün 19.00 uçağıyla Hırvatistan'a döndü.
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