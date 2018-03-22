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    22 Mart 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Tudor'dan flaş iddia: Biliç geri dönecek

    Tudordan flaş iddia: Biliç geri dönecek
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    Galatasaray eski teknik direktörü Igor çok önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı önde gördüğünü söyleyen Tudor, 'in de 'a döneceğini iddia etti.

    Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor , Takvim'e konuştu, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen Hırvat hoca önceki gün 19.00 uçağıyla Hırvatistan'a döndü.

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