İşte Şenol Güneşin istediği o forvet!

Beşiktaş, Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından yaşadığı forvet sıkıntısını yeni sezonda da yaşamamak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. İşte Beşiktaş'ın forvet transferi konusundaki son gelişme!

ÖNCELİK TALISCA YA DA OĞUZHAN DEĞİL!

"Beşiktaş, Talisca için 21 milyon euro verecek mi? Oğuzhan sözleşme yenileyecek mi?" sorularının cevapları halen netlik kazanmazken; yönetim farklı oyuncularla ilgili girişimlere başladı.