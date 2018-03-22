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    22 Mart 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    İşte Şenol Güneş'in istediği o forvet!

    İşte Şenol Güneşin istediği o forvet!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    , Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından yaşadığı forvet sıkıntısını yeni sezonda da yaşamamak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. İşte Beşiktaş'ın forvet transferi konusundaki son gelişme!

    ÖNCELİK TALISCA YA DA OĞUZHAN DEĞİL!

    ", Talisca için 21 milyon euro verecek mi? Oğuzhan sözleşme yenileyecek mi?" sorularının cevapları halen netlik kazanmazken; yönetim farklı oyuncularla ilgili girişimlere başladı.

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