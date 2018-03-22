İşte Şenol Güneşin istediği o forvet!

22 Mart 2018, Perşembe
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İşte Şenol Güneş'in istediği o forvet!
Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018
Beşiktaş, Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından yaşadığı forvet sıkıntısını yeni sezonda da yaşamamak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. İşte Beşiktaş'ın forvet transferi konusundaki son gelişme!
ÖNCELİK TALISCA YA DA OĞUZHAN DEĞİL!
"Beşiktaş, Talisca için 21 milyon euro verecek mi? Oğuzhan sözleşme yenileyecek mi?" sorularının cevapları halen netlik kazanmazken; yönetim farklı oyuncularla ilgili girişimlere başladı.
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