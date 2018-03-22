Adriano: Taliscayı Rivaldoya benzetiyorum

Brezilya Milli Takımı formasını 18 kez giyen Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adriano, ülke basınına Anderson Talisca hakkında açıklamalarda bulundu.

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite tarafından Rusya ve Almanya'yla oynayacakları maçların aday kadrosuna dahil eden Talisca'nın çok önemli bir yetenek olduğunu belirten Adriano takım arkadaşı ve vatandaşını, efsane sol ayak Rivaldo'ya benzetti.

''Oyun karakteristiği Rivaldo'ya oldukça benziyor" diyen Adriano, Talisca'nın yaptıklarıyla milli takımı hak ettiğini belirtti ve "Umuyorum şu anda bulunduğu avantajı iyi kullanabilir. Dünya Kupası'ndan önce seçilen son kadroda olmasını iyi değerlendirebilir" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta forvet arkası olarak görev alan Talisca'nın, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto ve Coutinho gibi yıldızlar arasında hangi bölgede görev alabileceğine dair yorum getiren Adriano, ''Bence gezgin bir oyuncu olarak çok iş yapabilir. Şu anda Roberto Firmino'nun üstlendiği görevi yerine getirebilir'' diye konuştu.

Talisca'yla milli takım seçildikten sonra kısa bir görüşme yaptığını söyleyen Adriano, ''Ona şuan ki zamanın keyfini çıkarmasını söyledim çünkü futbol kariyerimiz sınırlı. Çok büyük yıldızlarla birlikte olacak. Topla birlikte inanılmaz işler yapan bir grupla birlikte kendisini daha iyi gösterme şansına sahip'' ifadelerini kullandı.









'Milli Takım hayalini kuruyorum'

Adriano, Brezilya Milli Takımı'nda Filipe Luis'in uzun sakatlığı, sonrasında onun yerine kadroya dahil edilen Alex Sandro'nun da sakatlanarak aday kadrodan çıkarılmasını değerlendirdi: ''Arkadaşlarım adına oldukça üzgünüm. Umuyorum iyileşip, kadroda yer almaya devam ederler. Ben de milli takım forması giymiş biri olarak tabi ki Rusya'daki dünya kupasında yer almanın hayallerini kuruyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.