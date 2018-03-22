;
    22 Mart 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Ronaldo'nun forması Talisca'ya

    Ronaldonun forması Taliscaya
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    Beşiktaş’ın yıldızı Talisca'ya 'nda 18 numaralı forma verildi. Yarın ilk kez Brezilya A Milli Takımı formasını giyecek olan Beşiktaşlı futbolcunun, ülke tarihinin unutulmaz yıldızlarından ile yakaladığı benzerlikler şaşırttı.

    Beşiktaş'ta gösterdiği performansla 'na seçilen ve teknik direktör 'nin projesine giren 'nın forma numarası belli oldu.

    Yarın Rusya ile karşılaşacak Brezilya Milli Takımı'nın sosyal hesaplardan yapılan bilgilendirmede Talisca'nın 18 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

    Beşiktaş'ın yıldızı, forma numarasının dışında Brezilya'nın efsane ismi ile olan ilginç benzerlikleriyle de dikkat çekti. Fenomen ismiyle bilinen da ilk kez ulusal formayı giymeye başladığında 18 numarayı almıştı. Bir diğer benzerlik de Ronaldo da tıpkı Talisca gibi 23 Mart'ta Arjantin'e karşı ilk maçına çıkmıştı. Şimdi 18 numarayı alan Talisca, 23 Mart tarihine denk gelen Rusya maçında süre alması halinde Ronaldo ile sürpriz bir benzerliği taşıyacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Beşiktaşta Pepe müjdesi Beşiktaş'ta Pepe müjdesi
    Adriano: Taliscayı Rivaldoya benzetiyorum Adriano: "Talisca'yı Rivaldo'ya benzetiyorum"
    Tudordan flaş iddia: Biliç geri dönecek Tudor'dan flaş iddia: Biliç geri dönecek
    BİZE ULAŞIN