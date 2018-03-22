Ronaldonun forması Taliscaya

Beşiktaş’ın yıldızı Talisca'ya Brezilya Milli Takımı'nda 18 numaralı forma verildi. Yarın ilk kez Brezilya A Milli Takımı formasını giyecek olan Beşiktaşlı futbolcunun, ülke tarihinin unutulmaz yıldızlarından Ronaldo ile yakaladığı benzerlikler şaşırttı.

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'na seçilen ve teknik direktör Tite'nin projesine giren Anderson Talisca'nın forma numarası belli oldu.

Yarın Rusya ile karşılaşacak Brezilya Milli Takımı'nın sosyal hesaplardan yapılan bilgilendirmede Talisca'nın 18 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Beşiktaş'ın yıldızı, forma numarasının dışında Brezilya'nın efsane ismi ile olan ilginç benzerlikleriyle de dikkat çekti. Fenomen ismiyle bilinen Ronaldo da ilk kez ulusal formayı giymeye başladığında 18 numarayı almıştı. Bir diğer benzerlik de Ronaldo da tıpkı Talisca gibi 23 Mart'ta Arjantin'e karşı ilk maçına çıkmıştı. Şimdi 18 numarayı alan Talisca, 23 Mart tarihine denk gelen Rusya maçında süre alması halinde Ronaldo ile sürpriz bir benzerliği taşıyacak.