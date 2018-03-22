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    22 Mart 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi

    Beşiktaşta Aytemiz Alanyaspor mesaisi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    , Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç ile sona erdi.

    Antrenmana milli takımlarda olan Babel, Talisca, Atiba, Larin, Vida, Tosic, Medel, Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy ve Alpay Çelebi ile tedavisi devam eden oyuncular katılmadı.

    Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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